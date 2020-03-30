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Главный тренер национальной команды Бразилии рассказал о значении Неймара.

Тите очень высоко оценил талант Неймара, но уверен, что даже главную звезду сборной Бразилии можно заменить.

"Неймар привносит непредсказуемость в вашу игру. Он может предложить индивидуальное или командное решение, которое другие игроки не могут. Благодаря ему потенциал вашей команды существенно растет.

Я говорю о полностью сконцентрированном Неймаре, у которого нет проблем с травмами. Неймар важен для сборной, но не незаменим", — приводит слова Тите Goal.

Напомним, что Неймар в ближайшее время хочет воссоединиться с Месси и Суаресом в Барселоне.