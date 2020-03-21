Италия

Испанский специалист подтвердил, что мог оказаться в итальянском первенстве.

Испанский специалист Унаи Эмери, покинувший пост главного тренера лондонского Арсенала в ноябре 2019 года, рассказал, что получал предложения от клубов из итальянской Серии А, однако по определенным причинам он решил ответить отказом.

"Я тренировал 16 лет подряд, поэтому решил немного отдохнуть, чтобы подготовиться к проекту, который меня больше всего вдохновит. Я не исключаю ни одну страну: Англию, Францию, Испанию, где я уже работал, или Италию, что стало бы для меня совершенно новым вызовом".

"Со мной связывались несколько итальянских клубов, но по тем или иным причинам здесь невозможно было начать работу. Я открыт ко всем предложениям и очень внимательно слежу за Серией А. Из уважения я не буду называть клубы, которые связывались со мной", — приводит слова Эмери TuttoJuve.com.

Напомним, ранее сообщалось, что Унаи Эмери может вернуться в Севилью.

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