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Диксон Этуху пытался организовать матч с фиксированным результатом в чемпионате Швеции.

Бывший нигерийский футболист Диксон Этуху отстранен от любой деятельности, повязанной с футболом, сроком на пять лет. Об этом сообщает шведское издание Expressen.

Хавбек был "пойман", когда в 2017-м году выступал за стокгольмский АИК в чемпионате Швеции и пытался уговорить вратаря своей команды Кенни Стаматопулоса "сдать матч" Гетеборгу за финансовое вознаграждение.

Дисциплинарный комитет Шведской футбольного союза после двух лет следствия вынес приговор Этуху и отстранил его от футбола на пять лет.

Этуху явялется воспитанником Манчестер Сити. На профессиональном уровне игрок выступал за Ман Сити, Фулхэм, Норвич, Блэкберн, Сандерленд, Престон и шведский АИК. Также игрок провел 19 матчей в составе национальной сборной Нигерии.

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