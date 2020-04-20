Другое

Украинец продолжит выступать за белорусскую команду.

Динамо-Брест не станет разрывать контракт в одностороннем порядке контракт с защитником команды Евгением Хачериди из-за инцидента в матче против Витебска, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, украинский футболист получил красную карточку и "привез" пенальти в свои ворота. Кроме того, после поединка Хачериди пытался ударить арбитра.

К слову, клуб официально высказался касательно эпизода с игроком, назвав момент с удалением "неоднозначным".

Отметим, что после матча, который Динамо-Брест проиграло, появилась информация о том, что клуб решил прекратить сотрудничество с опальным защитником. Хачериди защищает цвета белорусского коллектива с 2020 года.

Ранее Football.ua вспоминал все скандальные эпизоды с участием украинского футболиста, которых за карьеру собралось немало.