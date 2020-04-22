Новым главным тренером загребского Динамо стал Игорь Йовичевич.
Игорь Йовичевич, фото ФК Динамо Загреб
22 апреля 2020, 14:36
Преемником Ненада Бьелицы, ушедшего с поста главного тренера Динамо Загреб, стал Игорь Йовичевич — сообщил официальный сайт хорватского клуба.
Сын легендарного защитника загребского Динамо Чедо Йовичевича, за свою карьеру игрока выступал за Реал Кастилью, однако в первую команду мадридского гранда "второму Бобану" пробиться не удалось. После этого были Загреб, Йокогама Маринос, Гуарани, Мец, Шеньянь, Корпаты (2003 год, 27 матчей, 2 гола) и Шанхай.
В качестве тренера 46-летний специалист работал с Карпатами (2014 — 2016), Челье и молодежной командой Динамо Загреб.
Помогать экс-тренеру Карпат будут Дамир Кршнар, Ален Петернак, Сандро Шуфич (тренер вратарей), Иван Штефанич и Стипе Марина (тренеры по физподготовке), Ведран Аттиас (аналитик) и менеджер команды Марко Куже.
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