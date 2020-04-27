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Агент рассказал о том, как сейчас поживает Мирча Луческу.

Агент Вадим Шаблий верит, что в скором времени румынский специалист будет тренировать хорошую команду.

"Луческу кипит, хочет работать. Это человек, который не может без работы. Он переживает за всех футболистов. Вчера вопросы по всем игрокам задавал. За всех спросил, кто как живет. За Коваленко, Малышева".

"У него были предложения: Сантос, Фенербахче, Бешикташ. Луческу говорит на португальском идеально, не думаю, что была бы проблема".

"Думаю, летом он будет работать в хорошем клубе", — сказал Вадим Шаблий в социальной сети Instagram.

Ранее Шаблий поделился мнением касательно будущего Андрея Шевченко.