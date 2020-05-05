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France Football составил рейтинг лучших голов главного еврокубкового турнира.

Авторитетное издание France Football составило рейтинг из 50 лучших голов за всю историю Лиги чемпионов. Сумасшедшие дальние выстрелы, голы в падении через себя и нестандартные решения - все это подарил главный турнир Старого Света.

10. Аарон Рэмзи, Арсенал (забил Галатасараю в 2014 году);

Только посмотрите как валлиец роскошно поймал мяч на ногу и вколотил его в дальний верхний угол ворот по отличной траектории.

9. Роналдиньо, Барселона (забил Челси в 2005 году);

Бразильский волшебник разобрался с обороной Челси, выдержав гроссмейстерскую паузу, и ударом с носка поразил угол ворот Чеха. Магия, которой не хватает футболу.

8. Марио Манджукич, Ювентус (забил Реалу в 2017 году);

Хорватский нападающий обработал мяч в чужой штрафной и неотразимым ударом отправил его под перекладину. Тогда туринцы уступили со счетом 1:4, а потому такая красота от Манджукича запомнилась не всем.

7. Майкл Эссьен, Челси (забил Барселоне в 2009 году);

Наверное, полузащитник Челси получил бы куда больше похвалы за свой гол, если бы тот вечер не закончился решающим ударом Иньесты, но в любом случае, точный выстрел Эссьена — один из самых лучших в истории турнира.

6. Гарет Бэйл, Реал (забил Ливерпулю в 2018 году);

Валлийский нападающий продолжит целую серию ярких ударов в падении через себя в заключительной части данного рейтинга. Бэйл успел сгруппироваться после подачи Марсело и отправил мяч точно в верхний угол несчастного Кариуса.

5. Филипп Мексес, Милан (забил Андерлехту в 2012 году);

Защитник Милана показал настоящий мастер-класс, не оставив голкиперу Андерлехта шансов. Мяч завалился тому за шиворот после точного удара Мексеса. Однако поверьте, были в Лиге чемпионов и более динамичные удары через себя.

4. Деян Станкович, Интер (забил Шальке в 2011 году);

Мануэль Нойер далеко выходил из ворот еще в период выступления за Шальке. Наверное, немец был доволен собой, выбив мяч практически к центральному кругу, но Станкович расстроил Нойера невероятным дальним ударом.

3. Криштиану Роналду, Реал (забил Ювентусу в 2018 году);

Ощущения от гола португальца еще теплы. Криштиану Роналду поразил ворота Ювентуса в 2018 году, шикарно пробив через себя. Португалец давно жаждал отличиться подобным взятием ворот.

"Я пытался забить подобный гол много лет. На моем счету было огромное количество голов, но такого не было. Наконец-то я забил через себя, прекрасный прыжок. Лучше чем секс? Нет, точно не лучше, чем с моей Джорджиной", — сказал Криштиану Роналду

2. Мауро Брессан, Фиорентина (забил Барселоне в 1999 году);

Есть сомнения, что Мауро Брессан надеялся на такую "конфетку". Итальянский полузащитник решился на удар через себя с подступов к штрафной и, определенно, оставил след в истории, но возглавить рейтинг ему это не позволило.

1. Зинедин Зидан, Реал (забил Байеру в финале в 2002 году).

Сумасшедший гол французского полузащитника. Мяч, казалось, на целую вечность завис в воздухе, а Зидан следил за ним все то время и ударом с разворота вонзил того в сетку ворот Бутта перед самым перерывом, сделав счет 2:1 в пользу Реала. Один из самых памятных моментов в истории турнира!

С полным списком из пятидесяти голов можно ознакомиться на France Football.

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