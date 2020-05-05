Фан-сектор

Читач Football.ua Дмитро Дубровін в рамках проекту Фан-сектор розповідає про "фейкові" трансфери.

З наближенням літнього трансферного вікна традиційно частішають чутки про різноманітні переходи футболістів. Деякі з них з часом перетворюються на дійсність. Інші просто абсурдні, або "висосані з пальця". Частково це агентські ігри для привертання уваги клубів до свого підопічного, частково фантазії журналістів, котрі прагнуть привернути увагу людей до своїх видань.

У цій статті я підібрав ТОП-10 найбільш фейкових переходів цього літа.

10 місце. Санчо в Манчестер Юнайтед

Правда

Стає очевидним, що Санчо може уже цього літа залишити Боруссію Дортмунд. Серед претендентів на цього футболіста називають МЮ, Челсі та раніше Манчестер Сіті. В сезоні-19/20 на рахунку Санчо 17 голів і 19 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 117 млн. євро.

Санчо буде вартісним придбанням для будь-якого з вище перерахованих клубів. МЮ за керівництва Сульшера робить дуже якісні покупки: Магуайр, Ігало, Ван-Біссака, Бруну Фернандеш. Якщо до цієї компанії додасться ще й Санчо, то манкуанці будуть вправі поборотися за наступне чемпіонство.

Те ж саме стосується і лондонського Челсі. Лемпард крок за кроком вибудовує дуже конкурентний колектив. Така собі суміш молодь-досвід. Санчо однозначно не завадить.

Фейк

The Sun стверджує, що МЮ та Санчо досягли згоди в усіх деталях особистого контракту. Придбання Санчо буде найдорожчим в історії манкуніанців з часу придбання Поля Погба із Ювентуса у 2016 році за 105 млн. євро. Але чим гучніше лунають подібні заяви, тим більше ставиш їх під сумнів.

Чому ж тоді фейк? Дуже багато питань виникає з цим трансфером. Чи готові боси МЮ чи Челсі викласти таку солідну суму за безумовно талановитого гравця? Якщо в МЮ ще можна знайти Санчо місце на полі, то для Челсі потрібно ще розвантажити склад. Гравців на фланзі у "синіх" вистачає. Якщо ж цей трансфер таки відбудеться, то приємно буде помилитися. Тому йому місце на 10 сходинці нашого рейтингу.

9 місце. Кавані у Ньюкасл

Правда

Не дивлячись на всі протести та спроби зірвати угоду, більшість вважає, що підписання контракту з новими впливовими власниками це справа найближчого часу. Очевидно, що проблем з фінансуванням у Ньюкаслу апріорі не буде, адже статки нового господаря Мухаммеда Бін Салмана оцінюються у сотні млрд. З цього виходить, що клуб та керівництво будуть ставити найвищі цілі. А плани у власників дуже амбітні. За три роки потрапити у Лігу Чемпіонів, і стати одним із фаворитів на перемогу у цьому турнірі. Побудований ще у 1892 році стадіон Сент-Джеймс Парк також чекає реконструкція. На трансферному ринку клуб планує як купувати уже готових зірок, так і перспективних молодих гравців. Інтерес власників уже приписують Вілліану, Мертенсу, Бейлу і нашому герою – Едінсону Кавані.

Читайте також: Ньюкасл — чемпіон? Що буде, якщо АПЛ схвалить покупку клубу арабами

Уругвайцю уже 33 роки і він явно ще хоче пограти в Європі, щоб мати шанси зіграти на ЧС-2022 року. Ігрового часу починає отримувати все менше і менше. І останній аргумент – це пропозиція від якої важко відмовитися, адже фінансова складова ще нікому не завадила.

Фейк

Є й чимало сумнівів, що такий трансфер відбудеться. По-перше угоду ще треба підписати. Зараз дуже багато впливових людей проти цієї події і є чимало звернень до британських властей з проханнями заблокувати цю угоду. По-друге, якщо навіть це станеться – керівництво клубу явно не буде скуповувати всіх підряд, адже правило фінансового Fair Play ніхто не відміняв. По-третє Атлетіко (Мадрид) та Наполі теж не проти бачити Едінсона у своєму складі.

8 місце. Холанд у Реал Мадрид

Правда

Реалові та Флорентіно Пересу приписують інтерес до багатьох топ-футболістів. Та це й не дивно, адже мадридці зі своїми 13 перемогами у Лізі чемпіонів кожного року є фаворитами розіграшу.

Також Реал продовжує свою політику придбання гравців на перспективу. Команді явно потрібне омолодження, маючи у своєму складі багато вікових гравців (Модріч, Рамос, Марсело, Бензема). Саме тому уже придбані та грають Родріго, Вінісіус, Мілітао, Вальверде, та віддані у оренду для отримання ігрової практики Едегор, Лунін, Кубо. Чому б не придбати у цю компанію ще й Холанда?

На користь цього трансферу говорить декілька факторів. Його агент Міно Райола, який не проти влаштувати свого клієнта до топ-клубу та непогано заробити на цьому. По-друге, у Холанда є всі якості стати гравцем галактікос: молодість, габарити, вміння не лише завершувати епізоди, але й грати на команду, що дуже підходить під ігрову модель Реалу. На користь норвежця і фактор ветерана Бензема та ніяк не загравший Йовіч.

Фейк

Існує чимало аргументів проти. Холанд лише цієї зими перейшов до Боруссії Дортмунд і навряд чи він буде так швидко змінювати клубну прописку. По-друге гравець після свого переходу у Бундеслігу значно подорожчав. Однозначно, що подібний перехід можливий, але точно не цього літа.

7 місце. Миколенко у Мілан

Правда

ЗМІ, наближені до Мілана, вважають, що у цього гравця є всі дані, щоб "стати великим". Лівий захисник Динамо є значним талантом, за оцінками провідних оглядачів молодіжного футболу. Milannews24 пише, що Миколенко вже незабаром постане перед нами в ролі головного героя в інших куточках Європи: "На нього існує численний попит великих клубів Європи. Серед цих можливостей і Мілан. На зустрічі в Casa Milan усі говорили про цього флангового захисника, чиїм представником виступив Даніеле Пірайно".

На користь цього трансферу молодість гравця, бажання постійно вдосконалюватися, універсальність (може при необхідності зіграти і у центрі захисту) і невелика трансферна вартість (приблизно 6-7 млн. євро). Начебто навіть Шевченко особисто рекомендував россонері його підписати.

Фейк

Багато причин вважати цей трансфер нездійсненним. Це і чимала конкуренція на цій позиції у Мілані, хоча прямий конкурент в основу все ж один – Рікардо Родрігес. Скромність та економія бюджету. Саме через це залишився Стефано Піолі, бо він згоден працювати з тими гравцями, що є у його розпорядженні. Але головним аргументом проти є звичайно ж Динамо і його не бажання, або ж ігнорування власних талантів. Часом кияни пересиджують, як це було з Ярмоленко, або грають по орендах, як Яремчук. Динамо може спокійно завищувати ціну, а Мілан просто не захоче її сплатити. Тому 7 місце у нашому рейтингу.

6 місце. Мане у Реал

Правда

Сенегальський форвард Садіо Мане не виключає можливість переходу в Реал. Про це передає France Football. Зінедін Зідан давно цікавиться футболістом і готовий наполягати на його підписанні. Його трансферна вартість оцінюється в 150 мільйонів євро.

Мане мріє попрацювати під керівництвом француза і в 2016 мав шанс опинитися в Реалі. Тепер він знову розгляне можливість переїзду до Іспанії.

Фейк

Абсолютно не віриться, що обидвом сторонам так необхідно підписати угоду. Більше віриться якраз у підписання Мбаппе, до якого інтерес королівського клубу приписують ось уже два сезони. Мане є лідером Ліверпулю, його вихід у старті не підлягає сумніву. Та й чи підходить він за своїми ігровими якостями Зізу та його команді?

5 місце. Де Брюйне в Реал

Чергова фантазія вболівальників вершкових. Давайте зважимо всі за та проти.

Правда

Багато інформаційних порталів та видань впевнені, що трансфер 28-річного півзахисника Манчестер Сіті відбудеться вже цього літа. Бажання бельгійця змінити клубну прописку вони пояснюють дискваліфікацією "горожан" в єврокубках та прагненням самого гравця виграти омріяний трофей Ліги Чемпіонів. Його трансферна вартість оцінюється у 150 млн. євро.

Бажання Реалу викликане омолодженням складу та підсиленням центру поля.

Фейк

Навіть попри дискваліфікацію, не віриться, що гравець бельгійської збірної зважиться на цей крок. Хоча, чим чорт не жартує?

З іншого боку, центр поля у Реалу не виглядає аж таким проблемним. Модріч, Кроос, Вальверде, Каземіро, Іско, та й Себальйоса ще зарано списувати.

4 місце. Мбаппе у Ліверпуль

Правда

Сага з французом набуває нових обертів. Тепер до чуток про Мадрид додалися ще й чутки про Ліверпуль.

Аргументи прихильників цієї теорії дуже сумнівні. Почнемо з того, що за словами самого Юргена Клоппа, він слідкує за хлопцем ще з 16-річного віку. Ще до переходу у ПСЖ, німець начебто рекомендував французу перейти до Ліверпулю. Мбаппе також щиро захоплюється харизмою та тренерським стилем Клоппа, але хто зараз не любить Юргена.

Фейк

А тепер дещо з фантастики. Мбаппе у FIFA грає за Ліверпуль. Минулоріч обоє відпочивали у США. Француз підписався на гравців мерсисайдців у Твіттері.

І останньою відправною точкою цієї історії стала начебто нещодавня розмова коуча з гравцем по телефону. Але, окрім того, що у німця є телефон і він вміє ним користуватися – це нічого не доводить.

3 місце. Нойєр у Челсі

Правда

Правда в тому, що Нойєр та Баварія уже тривалий час не можуть домовитися про продовження контракту. Причиною не співпадіння інтересів є підписання молодого Нюбеля та бажання самого Нойєра отримати довготривалий фінансово вигідний контракт.

Челсі в особі Лемпарда не задоволений роботою Кепи та дійсно зацікавлений у пошуках заміни. За інформацією Bild, Нойєр та представники Челсі дійсно контактували.

Фейк

Якщо вірити німецькому виданню Sky Germany, німецький кіпер відхилив запрошення і підписання контракту з мюнхенцями це всього-на-всього питання часу. Навряд чи Нойєр, провівши так багато років у німецькому гранді, так легко поміняє клубні кольори.

2 місце. Варан у Манчестер Сіті

Правда

Манчестер Сіті однозначно потребує підсилення у центрі захисту. Це яскраво було помітно протягом поточного сезону. Навіть попри те, що Гвардіола перекваліфікував опорника Фернандіньйо у центрального захисника. Ряд гравців або ж були травмовані (Ляпорт), або ж стовідсотковою надійністю не відзначалися (Отаменді). Рафаель Варан був би ефективним та доцільним трансфером.

Фейк

Реал (Мадрид) не зацікавлений у такому трансфері ні за які гроші. Не на користь такому переходу і дискваліфікація "горожан". Абсолютно не бачу сенсу Варанові залишати склад "галактікос". Саме тому це тверде 2 місце нашого рейтингу.

1 місце. Мессі у Манчестер Сіті

Правда

Розмови про можливий перехід Мессі розпочалися після не бажання першого підписувати контракт, звільнення Вальверде та конфлікту з колишнім партнером, а тепер спортивним директором Еріком Абідалем.

Начебто Лео незадоволений політикою клубу, напрямком розвитку та взагалі не розуміє, куди Барселона рухається.

Одними з перших до його персони приписали інтерес з боку Манчестер Сіті. А чому не одразу Реал? В історії чимало прикладів трансферів між цими командами.

Відповідь проста. Мессі у хороших дружніх стосунках зі спортивним директором Сіті Чікі Бегірістайном, Ферраном Соріано і, звісно ж, з головним тренером Пепом Гвардіолою.

Також, якщо Лео наважиться залишити каталонців, то він це може зробити абсолютно безкоштовно по завершенню сезону. У чинному контракті є такий пункт.

Фейк

Покажіть мені хоча б одну людину, хто дійсно вірить, що через сварку зі спортивним директором Мессі залишить Барселону? Легше звільнити самого Абідаля та підшукати йому заміну. Барселону взагалі важко уявити без Мессі – вона давно стала мессізалежною. Часто футболістів купують у доповнення до генія футболу. Структура клубу та ігрова модель заточена під виконавця, а не навпаки. Та й самому Манчестерові таке потрібно? Перебудовувати команду заради такого гучного трансферу? Відповідь очевидна – номер 1 найбільш фейкового трансферу літа-2020.

Журналісти фантазують, агенти піарять своїх клієнтів, а топ-клуби готові викласти чималі гроші на не існуючі трансфери.

Дмитро Дубровін, читач Football.ua