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"Зеленые" возобновили командные тренировки.

Футболисты Ференцвароша вышли из карантина и приступили к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Команда Сергея Реброва прошла медицинское обследование и сдала отрицательные тесты на коронавирус перед возвращением к работе. У "зеленых" будет время до 23 мая, чтобы подготовиться к поединку с Дебреценом.

На данный момент Ференцварош лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, опережая МОЛ Фехервар на три пункта.

Ранее сообщалось, что в приглашении Реброва заинтересован турецкий Фенербахче.

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