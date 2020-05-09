"Зеленые" возобновили командные тренировки.
Игроки Ференцвароша, fradi.hu
09 мая 2020, 13:15
Футболисты Ференцвароша вышли из карантина и приступили к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
Команда Сергея Реброва прошла медицинское обследование и сдала отрицательные тесты на коронавирус перед возвращением к работе. У "зеленых" будет время до 23 мая, чтобы подготовиться к поединку с Дебреценом.
На данный момент Ференцварош лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, опережая МОЛ Фехервар на три пункта.
Ранее сообщалось, что в приглашении Реброва заинтересован турецкий Фенербахче.
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