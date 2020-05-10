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Завершилось одно из четырех первенств, не прерванных из-за коронавируса.

Выездная победа 3:1 над столичным Манагуа принесла Реалу Эстели победу в Клаусуре местной Примеры. В первом матче команды разошлись миром – 1:1.

Подобно MLS, лучшая команда Никарагуа определяется в плей-офф после регулярного чемпионата. Примечательно, что в регулярном сезоне Манагуа был первым с отрывом в семь очков от Реала Эстели.

Для "поезда севера" это уже пятнадцатый чемпионский титул в истории.

Чемпионат Никарагуа был одним из четырех чемпионатов во всем мире, который не остановился из-за коронавируса. К ним также принадлежат Беларусь, Бурунди и Таджикистан (в котором чемпионат начался по плану во время пандемии).

После завершения чемпионата Никарагуа любители футбольной экзотики могут переключиться на Фарерские острова. Там вчера, 9 мая, состоялся первый тур нового чемпионата. По его итогам таблицу возглавляют НСИ и Б36, выигравшие с разницей в два гола.