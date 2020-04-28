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Не Бундеслигой единой можно будет насладиться на следующей неделе.

Чемпионат Фарерских островов по футболу стартует 9 мая, сообщил официальный сайт их футбольной ассоциации.

Изначально турнир должен был начаться 8 марта, но эти планы пришлось скорректировать из-за коронавируса.

Первая лига (второй дивизион) фарерского футбола стартует 16 мая, а женский чемпионат – 24 мая.

Завершающий, 27 тур чемпионата, фарерцы планируют провести в начале ноября. После этого 21 и 28 ноября должны пройти полуфиналы национального кубка, а финал – 5 декабря.

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