Поединок между Гомелем и Арсеналом не состоится.
Дом футбола, фото АБФФ
10 мая 2020, 14:04
Белорусская федерация футбола приняла решение о переносе матча 4-го тура Первой лиги с участием Гомеля и Арсенала.
Решение связано с тем, что у одного из футболистов дзержинского Арсенала подозрение на наличие вируса COVID-19.
Из чемпионатов, что продолжают проводить футбольные матчи, остались только Беларусь, Никарагуа и Бурунди.
Министр спорта Беларуси ранее заявил, что нет необходимости приостанавливать чемпионат.