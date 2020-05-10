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Поединок между Гомелем и Арсеналом не состоится.

Белорусская федерация футбола приняла решение о переносе матча 4-го тура Первой лиги с участием Гомеля и Арсенала.

Решение связано с тем, что у одного из футболистов дзержинского Арсенала подозрение на наличие вируса COVID-19.

Из чемпионатов, что продолжают проводить футбольные матчи, остались только Беларусь, Никарагуа и Бурунди.

Министр спорта Беларуси ранее заявил, что нет необходимости приостанавливать чемпионат.