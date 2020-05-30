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Не стало Петра Ротаня на 64-м году жизни.

В субботу, 30 мая, не стало Петра Ротаня, сообщается на официальной странице УАФ в Facebook.

"Выражаем наши соболезнования Руслану Петровичу, родным и близким покойного", — сообщается в заявлении.

Петр Ротань выступал за Ворсклу с 1980 по 1989 год, был чемпионом УССР среди аматоров и серебрянным призером Второй лиги чемпионата СССР.

Отметим, что нынешний главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань является сыном Петра.