Вашему вниманию главные новости футбола за четверг, 4 июня.

Смотрите в этом видео:

- Президент Лиона Жан-Мишель Ола угрожает Франции судом.

- Руководство АПЛ разрешило проводить пять замен вместо трех во всех оставшихся матчах этого сезона

- Тоттенхэм взял огромный кредит в банке из-за предполагаемой потери доходов.

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