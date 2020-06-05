Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.
Фред и Погба, getty images
05 июня 2020, 06:10
Вашему вниманию главные новости футбола за четверг, 4 июня.
Смотрите в этом видео:
- Президент Лиона Жан-Мишель Ола угрожает Франции судом.
- Руководство АПЛ разрешило проводить пять замен вместо трех во всех оставшихся матчах этого сезона.
- Тоттенхэм взял огромный кредит в банке из-за предполагаемой потери доходов.
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