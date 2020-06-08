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Нападающий пережил понижение в классе уже с четвертой командой.

После 27 тура чемпионата Венгрии Капошвар из Ракоци потерял даже теоретические шансы спастись от вылета.

Для одного из игроков команды, 29-летнего вингера Норберта Цики, это отнюдь не новое дело: он вылетает уже четвертый раз за карьеру. До этого Норберт вылетал с МТК, Дирмоутом и Вашашем.

Сам Цики наиграл 780 минут в 21 матче в этом сезоне. За отведенное ему время он отметился двумя голами и тремя ассистами.