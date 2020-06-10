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Национальная команда сразится с португальцами в рамках соревнования по киберфутболу.

Сегодня, 10 июня, сборная Украины по киберфутболу в рамках полуфинала международных онлайн-соревнований #StayHome European Nations Cup встретится с командой Португалии. Начало матча — в 20:00.

Старт украинских геймеров в плей-офф оказался успешным, в серии из трех поединков наши игроки одержали волевую победу над киберфутболистами из Северной Македонии — 4:9, 5:2 и 7:2.

Формат плей-офф предусматривает серии матчей до двух побед. Сборные Украины и Португалии будут играть футбольными клубами по выбору самих игроков.

Напомним, что турнир #StayHome European Nations Cup проходит под эгидой Украинской ассоциации футбола по инициативе Федерации киберспорта Украины и Европейской киберспортивной федерации. В нем принимают участие команды из 12 стран.