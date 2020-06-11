Вашему вниманию главные новости футбола за среду, 10 июня.

Смотрите в этом видео: 

- Президент Атлетико считает, что если Лигу чемпионов не доиграют, то трофей должны отдать "матрасникам".

- Виктор Цыганков вернулся в общую группу Динамо.

- Президент Ингульца готов оплатить клубам Первой лиги тесты на коронавирус.

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