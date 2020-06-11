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Виктор Цыганков, ФК Динамо Киев
11 июня 2020, 06:00
Вашему вниманию главные новости футбола за среду, 10 июня.
Смотрите в этом видео:
- Президент Атлетико считает, что если Лигу чемпионов не доиграют, то трофей должны отдать "матрасникам".
- Виктор Цыганков вернулся в общую группу Динамо.
- Президент Ингульца готов оплатить клубам Первой лиги тесты на коронавирус.
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