Украина 28 мая 2020, 06:21 Новый владелец Карпат и победы Динамо и Шахтера: главное за 27 мая Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня. ФК Карпаты 28 мая 2020, 06:21 Вашему вниманию главные новости украинского футбола за среду, 27 мая. Смотрите в этом видео: - У Карпат появился новый владелец; - Динамо и Шахтер выиграли в товарищеских матчах; - Павелко рассказал об условиях продолжения УПЛ. Также, если вы упустили, смотрите главные новости за 26 мая. Команды Динамо Киев Карпаты Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте