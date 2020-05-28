Вашему вниманию главные новости украинского футбола за среду, 27 мая.

Смотрите в этом видео:

- У Карпат появился новый владелец;

- Динамо и Шахтер выиграли в товарищеских матчах;

- Павелко рассказал об условиях продолжения УПЛ.


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