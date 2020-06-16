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Вашему вниманию свежее видео от YouTube-канала Football.ua.

В футболе часто бывали случаи, когда молодые игроки не могли закрепиться в родных клубах в начале своей карьеры, но возвращались туда после того, как проявили себя в других командах. Болельщики легко вспомнят примеры Жерара Пике и Сеска Фабрегаса, которые возвращались в Барселону после выступлений в АПЛ.

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В новом видео Football.ua расскажет о футболистах, которые в итоге вернулись в свои прошлые клубы за большие деньги.