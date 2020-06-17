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Стала известна дата проведения поединка между победителями ЛЧ и ЛЕ.

УЕФА определился с местом проведения и форматом окончания текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Главные еврокубковые турниры будут доиграны в августе этого года. Соответственно из-за переноса соревнований Суперкубок УЕФА не сможет состояться в августе, когда он обычно предшествовал началу нового сезона.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч между победителями текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы теперь состоится 24 сентября в Будапеште на Пушкаш Арене.

Ранее сообщалось, что Стамбул теперь примет финал Лиги чемпионов в 2021 году.