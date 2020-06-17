Стала известна дата проведения поединка между победителями ЛЧ и ЛЕ.
Пушкаш Арена, MTI/KKBK
17 июня 2020, 18:14
УЕФА определился с местом проведения и форматом окончания текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Главные еврокубковые турниры будут доиграны в августе этого года. Соответственно из-за переноса соревнований Суперкубок УЕФА не сможет состояться в августе, когда он обычно предшествовал началу нового сезона.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, матч между победителями текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы теперь состоится 24 сентября в Будапеште на Пушкаш Арене.
Ранее сообщалось, что Стамбул теперь примет финал Лиги чемпионов в 2021 году.