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Вингер не заинтересован в продолжении сотрудничества с Саутгемптоном.

Полузащитник Саутгемптона Мохамед Эльюнусси хотел бы вернуться в Саутгемптон, сообщает Football Insider.

Эльюнусси перешел в Селтик на правах аренды прошлым летом, но был вынужден вернуться в английский клуб после получения тяжелой травмы. Норвежский вингер не намерен оставаться в стане "святых", где у него нет регулярной игровой практики, и хотел бы вернуться в шотландский клуб.

Действующий контракт Эльюнусси с Саутгемптоном рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 20 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись семью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Селтик заинтересован в подписании полузащитника Бернли Джеффа Хендрика.