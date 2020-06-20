Вингер не заинтересован в продолжении сотрудничества с Саутгемптоном.
Мохамед Эльюнусси, Getty Images
20 июня 2020, 13:36
Полузащитник Саутгемптона Мохамед Эльюнусси хотел бы вернуться в Саутгемптон, сообщает Football Insider.
Эльюнусси перешел в Селтик на правах аренды прошлым летом, но был вынужден вернуться в английский клуб после получения тяжелой травмы. Норвежский вингер не намерен оставаться в стане "святых", где у него нет регулярной игровой практики, и хотел бы вернуться в шотландский клуб.
Действующий контракт Эльюнусси с Саутгемптоном рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 20 поединков в футболке "зелено-белых", отличившись семью голами и шестью ассистами.
Ранее сообщалось, что Селтик заинтересован в подписании полузащитника Бернли Джеффа Хендрика.