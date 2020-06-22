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Загребский клуб продолжил свою гегемонию в хорватском футболе.

Загребское Динамо досрочно стало чемпионом Хорватии в сезоне-2019/20, добавив в свою трофейную комнату 21-й титул национального первенства.

Как сообщает официальный сайт клуба, "синие" завоевали золотые медали за шесть туров до окончания нынешней кампании.

Динамо набрало 72 очка в 30 матчах, что сделало его недосягаемым в гонке за чемпионство для других команд. Стоит отметить, что этот титул хорватского первенства — третий подряд для клуба из Загреба.