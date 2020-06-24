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Рассказываем о игроках, которые имеют славу и в социальных сетях.

В современной мире выдающиеся футболисты популярны не только на футбольном поле, а и в социальных сетях. Порой игроки имеют возможность зарабатывать в интернете с помощью рекламы не меньше тех сумм, что прописаны в их контрактах с клубами. В новом видео и пойдет речь о тех футболистах, кто сумел сделать из своего имени бренд и собрать большую аудиторию в социальной сети инстаграм.

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