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Несчастный случай поставил крест на вратарской карьере Хоанис Менко.

Вратарь Реала из Сан-Андреса Хоанис Менко лишилась ноги вследствие ампутации, сообщает ESPN. В воскресенье она получила серьезную травму, врезавшись дома в стеклянную дверь – это привело к большой рваной ране бедренной артерии.

25-летняя Менко перенесла две операции по восстановлению бедренной артерии, однако ногу она все же потеряла. Хоанис остается в отделении интенсивной терапии.

Президент Реала Сан-Андрес Густаво Нуньес заявил, что клуб сделает все, чтобы помочь Хоанис и что она "останется членом семьи Реала".