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Гонки на ракетах, бисиклета на виртуальном стадионе, путешествие по 8-битному миру Марио. Ярмолено и Вацко пойдут на все, чтобы доказать: мобильное приложение Favbet — это удобно, быстро и доступно

История Ярмоленко и Вацко будет иметь свое продолжение на ТВ и в интернете, на улицах городов, в AR-игре в Instagram и в грандиозной акции на сайте.

Вацко та Ярмоленко з’явилися в новому епічному відео Favbet (Реклама)

Гонки на ракетах, бісіклета на віртуальному стадіоні, подорожі у 8-бітному світі Маріо. Ярмоленко та Вацко підуть на все, аби довести, що мобільний застосунок Favbet — це зручно, швидко та доступно

Історія Ярмоленко та Вацко буде мати своє продовження на ТБ та Інтернеті, на вулицях міст, в AR-грі в Instagram та в грандіозній акції на сайті