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Португальцы без Криштиану вырвали победу над Францией в дополнительное время.

Сборная Португалии стала чемпионом Европы ровно четыре года назад. 10 июля 2016 года подопечные Фернанду Сантуша сошлись в финальном поединке с Францией, которая была хозяйкой турнира и заведомо считалась фаворитом.

Еще больше шансов на победу у "трехцветных" стало на 25-й минуте, когда лидер португальцев Криштиану Роналду вынужденно покинул поле из-за полученной травмы. Несмотря на это, сборной Португалии удалось перевести матч в дополнительное время, где на 109-й минуте единственный гол забил вышедший на замену Эдер.

До сих пор в памяти остаются моменты, когда Криштиану Роналду, даже будучи на бровке, эмоционально давал указания своим партнерам по команде. Нападающий примерил на себя роль главного тренера, а Фернанду Сантуш, похоже, и не возражал.

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