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"Обручи" хотят подписать швейцарского форварда.

Нападающий Вест Хэма Альбиан Айети попал в сферу интересов Селтика, сообщает Sky Sports.

"Зелено-белые" хотят укрепить атакующую линию в летнее межсезонье и попытаются арендовать швейцарского форварда с правом выкупа. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 8 миллионов фунтов.

Айети перешел в Базель прошлым летом из Базеля. В этом сезоне 23-летний игрок провел 12 поединков в футболке "молотобойцев", не отличившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Селтик также проявляет интерес к голкиперу Джо Харту.