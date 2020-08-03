Клуб из города Клуж-Напока триумфовал в высшем дивизионе.
Игроки Клужа, фото getty images
03 августа 2020, 23:59
Клуж в поединке Чемпионшип раунда чемпионата Румынии обыграл Университатю Крайову со счетом 3:1.
Победа позволила "железнодорожникам" набрать три балла и лишить соперников математических шансов себя настичь.
Именно Университатя Крайова была единственной командой, которая могла не пустить Клуж к золотым медалям.
Что касается внешней арены, то там Клуж вылетел из Лиги Европы от Севильи на стадии 1/16 Лиги Европы.