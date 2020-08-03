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Клуб из города Клуж-Напока триумфовал в высшем дивизионе.

Клуж в поединке Чемпионшип раунда чемпионата Румынии обыграл Университатю Крайову со счетом 3:1.

Победа позволила "железнодорожникам" набрать три балла и лишить соперников математических шансов себя настичь.

Именно Университатя Крайова была единственной командой, которая могла не пустить Клуж к золотым медалям.

Что касается внешней арены, то там Клуж вылетел из Лиги Европы от Севильи на стадии 1/16 Лиги Европы.