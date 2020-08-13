АЕК подписал защитника Эмануэля Инсуа.
Фото ФК АЕК
13 августа 2020, 23:05
Левый защитник Эмануэль Инсуа на правах свободного агента присоединился к АЕКу — сообщил официальный Твиттер афинского клуба.
Воспитанник Бока Хуниорс, 29-летний Инсуа выступал за первую команду аргентинского гранда (38 матчей, 2 гола), Годой Крус (33, 1), Гранаду (12, 0), Удинезе (1, 0), Ньюэллс Олд Бойз (15, 2), Расинг (30, 0) и Панатинаикос (60, 4).
Новоиспеченный одноклубник Дмитрия Чигринского будет выступать за АЕК под №22.
Ранее сообщалось, что Чигринский продлил контракт с АЕКом.