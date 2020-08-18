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Болельщики в скором времени начнут возвращаться на трибуны.

В ближайшее время официально будет подтверждено, что матч за Суперкубок УЕФА состоится со зрителями, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По информации источника, решение уже принято и будет об этом объявлено скоро.

Матч за Суперкубок УЕФА состоится 24 сентября в Будапеште, но стадион будет заполнен не на 100%, а на 30%.

В нем сыграют ПСЖ, РБ Лейпциг, Бавария или Лион (победитель Лиги чемпионов) против победителя Лиги Европы (Интер или Севилья).