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Определились участники матча за Суперкубок Европы.

После победы мюнхенской Баварии над ПСЖ в финале Лиги чемпионов, стало известно, кто сыграет в поединке за Суперкубок Европы.

Традиционно в этом матче встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона. Потому в 2020 году обладателем трофея станет либо Бавария, либо Севилья.

Матч состоится 24 сентября 2020 года на Пушкаш Арене в городе Будапешт, Венгрия.

Ранее Бавария и Севилья по разу выигрывали Суперкубок УЕФА, хотя играли в нем девять раз на двоих.