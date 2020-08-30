Другое

Вольфсбург и Лион определят сильнейшую женскую команду Европы.

Вольфсбург и Лион в четвертый раз будут определять между собой сильнейшую женскую команду Старого Света.

Вольфсбург — Лион

Воскресенье, 30 августа, 21:00. Сан-Себастьян, Реале Арена. Арбитр — Эстер Штаубли (Швейцария)

Шестикратный победитель женской Лиги чемпионов Лион встретится со своим принципиальным соперником последних лет — Вольфсбургом, выигрывавшим турнир два раза.

Команды в четвертый раз сыграют между собой в решающем матче турнира. В 2013 году сильнее оказались немецкие футболистки, а в 2016-м и 2018 годах титул доставался француженкам.

Обе команды выиграли все свои матчи женской Лиги чемпионов сезона-2019/20 (по 6).

Вольфсбург одолел в 1/16 финала Митровицу (15:0 по сумме двух матчей), в 1/8 финала Твенте (7:0 по сумме двух матчей), в четвертьфинале Глазго (9:1) и в полуфинале Барселону (1:0, четвертым арбитром матча была Катерина Монзуль).

Не менее впечатляющим был путь к финалу у Лиона: в 1/16 финала была разбита Рязань (16:0 по сумме двух матчей), в 1/8 финала Фортуна Хьоринг (11:0 по сумме двух матчей), в четвертьфинале Бавария (2:1, матч судила украинская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль) и в полуфинале — ПСЖ (1:0).

Всего на различных стадиях женской Лиги чемпионов Вольфсбург и Лион встречались 7 раз: 2 победы "волчиц" и 5 — у "львиц" (одна из них в дополнительное время и одна — в серии пенальти).

Вольфсбург не проигрывает в официальных турнирах с марта 2019 года, Лион — с мая 2018-го.

Одним из ассистентов главного арбитра (судьей на линии) будет украинка Александра Ардашева.