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Команда Херардо Сеоане сумела вырвать волевую победу в концовке поединка.

В финале Кубка Швейцарии-2019/20 сошлись чемпион страны Янг Бойз и ставший третьим экс-соперник Шахтера Базель.

Омар Альдерете под занавес первого тайма вывел вперед "красно-синих". Во втором тайме (на 50-й минуте) Жан-Пьер Нсаме сравнял счет. Развязка случилась на 89-й минуте, когда Марвин Шпильман забил победный гол за Янг Бойз – 2:1.

Эта победа в Кубке Швейцарии стала для Янг Бойз седьмой в истории. Кроме того, команда лишь второй раз оформила Золотой дубль – также она делала это в сезоне-1957/58.