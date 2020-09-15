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Аргентинец и португалец заработали больше 100 миллионов долларов.

Издание Forbes представило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в 2020 году.

Возглавил список нападающий Барселоны Лионель Месси, который заработал за этот год 126 миллионов долларов. Зарплата аргентинца составила 92 млн, а еще 34 млн он заработал на рекламе.

Следом за Месси расположился форвард Ювентуса Криштиану Роналду с 117 миллионами долларов.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Барселона) – 126 млн долларов

2. Криштиану Роналду (Ювентус) – 117 млн

3. Неймар (ПСЖ) – 96 млн

4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 42 млн

5. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 37 млн

6. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) – 34 млн

7. Антуан Гризманн (Барселона) – 33 млн

8. Гарет Бэйл (Реал Мадрид) – 29 млн

9. Роберт Левандовски (Бавария) – 28 млн

10. Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед) – 27 млн

Ранее сообщалось, что Месси останется капитаном Барселоны в следующем сезоне.