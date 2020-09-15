Аргентинец и португалец заработали больше 100 миллионов долларов.
Лионель Месси и Криштиану Роналду, Getty Images
15 сентября 2020, 07:57
Издание Forbes представило рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов в 2020 году.
Возглавил список нападающий Барселоны Лионель Месси, который заработал за этот год 126 миллионов долларов. Зарплата аргентинца составила 92 млн, а еще 34 млн он заработал на рекламе.
Следом за Месси расположился форвард Ювентуса Криштиану Роналду с 117 миллионами долларов.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (Барселона) – 126 млн долларов
2. Криштиану Роналду (Ювентус) – 117 млн
3. Неймар (ПСЖ) – 96 млн
4. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 42 млн
5. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 37 млн
6. Поль Погба (Манчестер Юнайтед) – 34 млн
7. Антуан Гризманн (Барселона) – 33 млн
8. Гарет Бэйл (Реал Мадрид) – 29 млн
9. Роберт Левандовски (Бавария) – 28 млн
10. Давид Де Хеа (Манчестер Юнайтед) – 27 млн
Ранее сообщалось, что Месси останется капитаном Барселоны в следующем сезоне.