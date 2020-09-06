Лига наций

Полузащитник сборной Украины остался недоволен приемом испанцев

По прилету сборной Украины в Испанию, игроки и тренерский штаб быстро уехали в отель, однако у пограничной службы аэропорта возникли вопросы к персоналу. Руслан Малиновский считает, что такого отношения не должно быть.

"Прилетели в Испанию. Медперсонал до 10 вечера продержали в аэропорту, остальные люди просто проходили, никаких вопросов к ним не было. А у нас решили чемоданы проверить. Это показывает, как к нам относятся. Теперь будет двойная мотивация выйти на поле и показать хорошую игру.

На уровне сборных, когда приезжают такие команды, надо как-то более уважительно относиться. А у нас даже не было возможности провести массажные процедуры и восстановиться. Ребята ведь устали, дорога дальняя", — сказал Руслан Малиновский в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Испания — Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этого поединка.