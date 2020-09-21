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Хорватский хавбек провел за национальную команду 106 матчей, прежде чем прекратить выступления.

Хорватский футбольный союз в своем официальном Twitter-аккаунте объявил о том, что полузащитник Иван Ракитич больше не будет выступать за сборную Хорватии.

32-летний хорват принял решение завершить выступления за национальную команду, в составе которой провел 106 поединков и забил 15 голов.

Наибольшим достижением Ивана Ракитича в сборной Хорватии является второе место на чемпионате мира 2018 года, когда "шашечные" в финале уступили Франции.