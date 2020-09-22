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Украинские девушки продолжают борьбу за путевку в финальный турнир чемпионата Европы.

После победы на выезде над Черногорией 18 сентября со счетом 3:1, женская сборная Украины добилась еще более внушительного успеха в матче против Греции, который проходил в Киеве на Оболонь-Арене.

Подопечные Натальи Зинченко не оставили ни единого шанса на успех соперницам, отгрузив им 4 безответных мяча. Правда, дожать греческую команду удалось лишь после перерыва.

Главной героиней поединка стала вышедшая на замену на 46-й минуте Николь Козлова, выступающая в США за Вирджиния Тех. Ей удалось оформить дубль, после чего Дарья Кравец из французского Реймса и Дарья Апанащенко, капитан сборной и Житлобуд-1 довели дело до разгрома.

После двух побед кряду украинки вышли на третье место, отставая на 7 очков от Ирландии и на 12 — от Германии. В октябре сборная Украины сыграет дома с Ирландией и на выезде с Грецией. Чтобы сохранить шанс на Евро-2022, необходимо побеждать в обоих матчах.

Украина — Греция 4:0

Голы: Козлова, 58, 71, Кравец, 88, Апанащенко, 90+5.

Украина: Самсон, Филенко (Петрик, 75), Кравец, Шматко, Басанская, Андрущак, Химич, Бойченко, Апанащенко, Малахова (Козлова, 46), Овдийчук (Кунина, 83).