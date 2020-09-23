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В шорт-лист на награду попали Клопп, Флик и Нагельсманн.

УЕФА огласил список претендентов на звание лучшего тренера по итогам минувшего сезона.

В шорт-лист номинантов попали главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, наставник Баварии Ханс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсманн из Лейпцига.

🗣️ NOMINEES: 2019/20 UEFA Men's Coach of the Year



🔹 Jürgen Klopp

🔹 Hansi Flick

🔹 Julian Nagelsmann



🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 1 October 🏆 — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) September 23, 2020

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Клопп вместе с Ливерпулем вылетел в 1/8 финала, Нагельсманн вывел Лейпциг в полуфинал, а Флик стал победителем турнира с Баварией.

Имя лучшего тренера сезона УЕФА объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.

Ранее сообщалось, что Нойер, Левандовски и Де Брюйне претендуют на звание игрока года по версии УЕФА.