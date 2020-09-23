В шорт-лист на награду попали Клопп, Флик и Нагельсманн.
Юлиан Нагельсманн (слева) и Ханси Флик, Getty Images
23 сентября 2020, 15:21
УЕФА огласил список претендентов на звание лучшего тренера по итогам минувшего сезона.
В шорт-лист номинантов попали главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, наставник Баварии Ханс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсманн из Лейпцига.
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Клопп вместе с Ливерпулем вылетел в 1/8 финала, Нагельсманн вывел Лейпциг в полуфинал, а Флик стал победителем турнира с Баварией.
Имя лучшего тренера сезона УЕФА объявят во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет 1 октября.
Ранее сообщалось, что Нойер, Левандовски и Де Брюйне претендуют на звание игрока года по версии УЕФА.