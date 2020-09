УЕФА огласил список претендентов на звание лучшего тренера по итогам минувшего сезона.

В шорт-лист номинантов попали главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп, наставник Баварии Ханс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсманн из Лейпцига.

