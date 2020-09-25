Другое

Скачивайте наше приложение и не пропускайте самые важные новости!

Наше приложение — это оперативные новости, аналитические материалы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции, статистика, турнирные таблицы, видео голов, обзоры матчей и многое другое.

Команда Football.ua благодарит всех наших читателей, которые оставляли отзывы по поводу ошибок в работе приложения и приняли непосредственное участие в их исправлении. Благодаря вашим сообщениям нам удалось оперативнее отреагировать на недоработки и устранить их в новой версии приложения.

Что нового в приложении Football.ua на Android?

- Осуществили переход между статьями в рамках приложения;

- Сделали более удобный доступ к турнирным таблицам;

- Максимально допустимое количество знаков в комментарии увеличено до 1500;

- В ближайшее время обновится вид комментариев с новой сортировкой.

Скачать приложение можно по следующей ссылке.