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Football.ua представляет анонс матча за Суперкубок УЕФА.

Уже сегодня победитель Лиги чемпионов Бавария сойдется с королевой Лиги Европы Севильей в матче за Суперкубок УЕФА. Игра пройдет в Будапеште и будет иметь важное значение для дальнейших событий в мире футбола. Дело в том, что на поединок будут допущены зрители – пусть и в количестве не более 30% от вместимости стадиона "Ференц Пушкаш" – то есть, не более 11 600 человек.

Дальнейшие игры в турнирах УЕФА будут проводиться без зрителей, пока организация не постановит иначе. Однако можно не сомневаться, что если эксперимент в Будапеште пройдет успешно, это может ускорить возвращение болельщиков на стадионы.

Бавария – Севилья

24 сентября, 22:00, Будапешт, Пушкаш Арена. Главный арбитр – Энтони Тейлор. Прямая трансляция на телеканале Футбол 3.

Бавария перед матчем с Севильей успела стартовать в Бундеслиге, сразившись с Шальке. Хотя "сражение" – это сказано очень громкое. На самом деле, уже давно кризисные гельзенкирхенцы были попросту унижены на Альянц-Арене – 8:0.

Севилья же в то время, как Гранада и Бетис набрали по шесть очков в первых двух турах, еще не стартовала в чемпионате Испании. Последним официальным матчем для "нервионцев" остается финал Лиги Европы с Интером (3:2) чуть более месяца назад. 15 сентября команда Хулена Лопетеги в спарринге обыграла Леванте – 3:2.

Кадровая проблема у Баварии только одна – Кингсли Коман не сыграет из-за коронавируса. Да и то, не сказать, что это такая уж большая проблема: летний новичок Лерой Сане в поединке против Шальке оформил два ассиста и забил еще один гол сам.

У Севильи пробоин в составе чуть больше: центральный полузащитник Эвер Банега ушел в Аль-Шабаб, а левый защитник Серхио Регилон, который был арендован у Реала, вернулся в Мадрид (и позже перебрался в Тоттенхэм). Первого может заменить Иван Ракитич, который в это окно вернулся на Рамон Санчес Писхуан из Барселоны, а второго – либо проверенный боец Сантьяго Эскудеро, либо купленный у лиссабонского Спортинга Маркос Акунья.

До этого поединка пути "нервионцев" и мюнхенцев пересекались только раз – в 1/4 финала Лиги чемпионов-2017/18. Тогда Бавария выиграла первый поединок (на гол Сарабии пришелся автогол Хесуса Наваса и точный удар Тиаго Алькантары), а в Мюнхене команды сыграли по нулям.

Для Севильи это шестое участие в Суперкубке УЕФА. Лишь в первый раз испанский клуб выиграл трофей (в 2006), а затем были поражения в 2007 и с 2014 по 2016. Бавария тоже выигрывала трофей лишь единожды, в 2013, а в 1975, 1976 и 2001 терпела поражения. Кто же завоюет свой второй Суперкубок?

Ориентировочные составы

прогноз 4:2

Евгений Музыка, Football.ua