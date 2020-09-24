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Официально стало известно, что в турнирах УЕФА на протяжении сезона будет разрешено проводить по пять замен.

УЕФА утвердил, что в сезоне-2020/21 можно будет проводить по пять замен, сообщил официальный Twitter организации.

При этом, правило будет действовать во всех соревнованиях под эгидой УЕФА – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиги наций. Кроме того, это касается женского чемпионата Европы и в женской Лиги чемпионов.

Также командам позволят заявлять по 23 игроков на соревнования.

Отметим, что, например, в Англии клубы не сумели договориться и было принято решение использовать три замены.