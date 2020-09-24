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Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок УЕФА между мюнхенской Баварией и Севильей.

Левый защитник мюнхенской Баварии Альфонсо Дэвис, чье участие в матче против Севильи было под вопросом, оказался не готов сыграть в матче за Суперкубок УЕФА против Севильи с первых минут. Таким образом, за левый фланг обороны будет отвечать Лукас Эрнандес. Помимо этого, главные тренеры выставили на поединок боевые составы, обойдясь без сюрпризов.

Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес — Киммих, Горецка — Гнабри, Мюллер, Сане — Левандовски

Запасные: Ульрайх, Нюбель, Мартинес, Кюизанс, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Толиссо, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала

Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро — Хордан, Фернандо, Ракитич — Сусо, де Йонг, Окампос

Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Гудель, Эль Хаддади, Родригес, Эн-Несири, Акунья, Торрес, Васкес, Фернандес, Хиль

Матч Бавария — Севилья начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.