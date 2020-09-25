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Пепе Кастро отдал должное сопернику.

Президент Севильи Пепе Кастро высказал свое мнение о поединке за Суперкубок УЕФА, в котором его команда уступила Баварии.

"Горжусь нашими парнями и тем, что они показали на поле. У нас были свои моменты, но не хватило той самой удачи, чтобы стать чемпионами. Бавария победила заслуженно".

"Мы же были близки к победе, но теперь отправимся домой, чтобы продолжать расти и крепнуть. И чтобы в будущем снова участвовать в таких матчах", — приводит слова Кастро официальный сайт УЕФА.

Ранее поражение своей команды в решающем матче прокомментировал главный тренер Севильи Хулен Лопетеги.