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Портал оценил игру украинца в матче с Берсхотом.

Нападающий Гента Роман Яремчук попал в сборную восьмого тура чемпионата Бельгии по версии портала Voetbal Primeur.

Украинец оказался в символической команде благодаря успешному выступлению во встрече с Берсхотом. Форвард отличился двумя голами и помог своей команде победить со счетом 5:1.

Всего в текущем сезоне 24-летний игрок провел 8 поединков в футболке "буйволов", забив три гола и совершив один ассист.

Ранее сообщалось, что Гент установил запрет на продажу Яремчука.