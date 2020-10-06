Тотальное невезение переросло в удачу, которой воспользовался возрастной нигериец Питер Утака.
Джубило Ивата - Киото Санга, KYOTO SANGA F.C.
06 октября 2020, 13:11
В поединке 24-го тура второго дивизиона Японии, в котором Джубило Ивата принимал Киото Санга, развязка наступила в компенсированное ко второму тайму время.
Футболисты Киото Санга отчаянно пытались вырвать победу при счете 1:1, однако мяч попросту отказывался "идти" в ворота. Три перекладины подряд в одной атаке — признак тотального невезения.
Благо, после последнего удара 36-летнего нигерийца Питера Утаки мяч все-таки пересек линию ворот и принес гостям победу.