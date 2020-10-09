"Селесте" победили дома со счетом 2:1.
Уругвай – Чили, Getty Images
09 октября 2020, 10:31
В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Уругвая обыграла на своем поле Чили со счетом 2:1. Голами в составе хозяев отличились луис Суарес и Макси Гомес, а единственный гол чилийцев забил Алексис Санчес.
Уругвай – Чили 2:1
Голы: Суарес, 39 (пенальти), Макси Гомес, 90+3 – Санчес, 54.
Уругвай: Кампанья, Касерес, Годин, Винья, Коатес, де Арраскаэта (Родригес, 76), Вальверде, де ла Крус (Нандес, 56), Бентанкур (Арамбарри, 76), Суарес, Родригес (Макси Гомес, 87).
Чили: Арьяс, Сьерральта, Диас (Роко, 83), Диас, Вегас, Видаль, Арангис, Санчес, Баэса, Варгас (Давила, 68), Фуэнсалида (Пинарес, 68).
Предупреждения: Коатес, Бентанкур, Макси Гомес – Сьерральта, Баэса.