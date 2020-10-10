Другое

Главный тренер молодежной сборной Украины дал комментарий после игры с Румынией.

Молодежная сборная Украины минимально обыграла Румынию. Руслань Ротань считает, что украинской команде немного повезло в этот вечер.

"Качество поля не лучше, трудно было демонстрировать все свои лучшие качества. Но важно, что было желание победить, за это я могу только поблагодарить своих ребят.

Ключевой момент? Наверное, выход на поле Цитаишвили. После этого скорость нашей игры увеличилась. Думаю, он заслужил своей работой момент, который в дальнейшем привел к решающему голу в ворота румын. Могу только адресовать комплименты нашем полузащитнику.

Итог матча? Адриан Муту правильно сказал, что игра была равной, каждый из соперников хотел победить, но удача улыбнулась нам. Фарт в футболе играет не последнюю роль. Вспомните хотя бы наш поединок с датчанами, когда мы пропустили на 95-й минуте. Вот нам и вернулась удача (улыбается)", — приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина U-21 — Румыния U-21.