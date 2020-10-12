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Английский нападающий скоро вновь может выйти на футбольное поле.

Даниэль Старридж в своем Instagram-аккаунте анонсировал возвращение в футбол.

"Все еще активен и целеустремлен. Возвращение скоро", — написал футболист.



Старридж присоединился к Трабзонспору летом 2019-го, но весной расторг контракт с турецким клубом. В футболке "бордово-голубых" 30-летний игрок провел 16 голов, отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Старриджа отстранили от футбола на четыре месяца за нарушение правил ставок.