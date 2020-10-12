Другое 12 октября 2020, 14:42 Старридж анонсировал возвращение в футбол Английский нападающий скоро вновь может выйти на футбольное поле. getty images 12 октября 2020, 14:42 Даниэль Старридж в своем Instagram-аккаунте анонсировал возвращение в футбол. "Все еще активен и целеустремлен. Возвращение скоро", — написал футболист. Посмотреть эту публикацию в Instagram Still active and focused baby. The comeback is near. 🙌🏾 Публикация от Daniel Sturridge — Dstudge (@danielsturridge) 11 Окт 2020 в 7:39 PDT Старридж присоединился к Трабзонспору летом 2019-го, но весной расторг контракт с турецким клубом. В футболке "бордово-голубых" 30-летний игрок провел 16 голов, отличившись семью голами и четырьмя ассистами. Ранее сообщалось, что Старриджа отстранили от футбола на четыре месяца за нарушение правил ставок. Люди Даниэль Старридж Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте