Даниэль Старридж в своем Instagram-аккаунте анонсировал возвращение в футбол.

"Все еще активен и целеустремлен. Возвращение  скоро", — написал футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Still active and focused baby. The comeback is near. 🙌🏾

Публикация от Daniel Sturridge — Dstudge (@danielsturridge)


Старридж присоединился к Трабзонспору летом 2019-го, но весной расторг контракт с турецким клубом. В футболке "бордово-голубых" 30-летний игрок провел 16 голов, отличившись семью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Старриджа отстранили от футбола на четыре месяца за нарушение правил ставок.