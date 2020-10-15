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Компанія Volia, лідер ринку телекомунікацій, і MEGOGO заявили про ексклюзивне партнерство.

У 2018 році Volia створила ексклюзивний продукт «Volia Football +» для своїх клієнтів. Тепер «Volia Football +» — послуга інтерактивного телебачення, що включає до 12 pop-up каналів з прямою трансляцією матчів, також буде доступна для клієнтів MEGOGO.

Важливо, що глядачі MEGOGO та Volia єдині в Україні зможуть побачити трансляцію деяких подій у форматі 4К.

Також, користувачі зможуть побачити не тільки прямі трансляції подій, а й матчі, які вже відбулися, завдяки функції «телеархіву».

Найпопулярніші матчі будуть супроводжуватися коментарями українських спортивних ведучих, відомих оглядачів, у прямому ефірі.

«Конкуренція високого рівня — це коли заради задоволення потреб клієнтів і розвитку цілого сегменту необхідно ставати партнерами. Пишаємося результатами — якісний спортивний контент, кращий, з того, що може запропонувати ринок сьогодні. Ми раді спільному проекту, завдяки колаборації з MEGOGO, ми зможемо створювати продукт в HD, і навіть в UHD (4K), із залученням кращих українських коментаторів», — прокоментувала подію Сандра Крауїня, маркетинг директор Volia.

«Кілька років тому MEGOGO почав розвивати спортивний напрямок. Наша мета — надати нашим користувачам повний і самодостатній спортивний продукт. Ми почали з топових європейських ліг і почули дуже теплі відгуки від користувачів. Тому ми продовжуємо та вже в цьому році ми увійшли в стратегічне партнерство з компаніями К2 Promotion Ukraine та Top Rank. І тепер, завдяки партнерству з компанією Volia, користувачам MEGOGO доступні і довгоочікувані події Ліги Чемпіонів, і Ліги Європи », — коментує Іван Шестаков, директор стратегічного розвитку MEGOGO.

Перша гра групового етапу Ліги Чемпіонів, яку можна буде подивитися на MEGOGO та Volia, відбудеться вже 20 жовтня. Назви та склади команд, що вийдуть на поле, стануть відомі пізніше. Анонси подій будуть з'являтися в розділі «Спорт» на MEGOGO та на офіційних сторінках Volia в Facebook.

Спортивний контент буде доступний передплатникам пакетів «ТБ і кіно: Оптимальна» і «ТВ і Кіно: Максимальна», а також в пакетах інтерактивного, мобільного та Smart телебачення від Volia.

Про компанію Volia:

Volia є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD- і інтерактивне телебачення, високошвидкісний доступ в Інтернет, а також послуги одного з найбільших в Україні дата-центрів.

Компанія пропонує до 200 телеканалів від українських і кращих міжнародних телекомпаній, онлайн-кінотеатри та бібліотеки контенту від кращих світових студій, дотримуючись усіх міжнародних норм в області авторських і суміжних прав.

Про Медіасервіс MEGOGO

MEGOGO — один з найбільших у Східній Європі медіасервісів для перегляду відео, ТВ і прослуховування аудіо. Щомісячна аудиторія — 55 млн унікальних користувачів. Каталог ресурсу — понад 100 тис. годин контенту. Медіасервіс співпрацює з відомими студіями: FOX, BBC, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Brothers, Paramount Pictures та іншими.

MEGOGO доступний на телевізорах з функцією Smart TV, медіаплеєрах, приставках Apple TV, Android TV, ігрових консолях, смартфонах і планшетах на базі iOS і Android, а також на комп'ютерах.

MEGOGO — це провайдер розваг, у якого завжди є чим зайняти свого користувача.

*з 2018 року Volia є офіційним партнером УЄФА та має право на трансляцію матчів Ліги Чемпіонів і Ліги Європи.

*трансляція подій в форматі 4К можлива на пристроях, які підтримують 4К.