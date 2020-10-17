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В Києві в PMHUB Українська асоціація футболу та офіційний партнер національної збірної України Parimatch провели третє засідання Експерт-клубу Parimatch цього року.

Популярні футбольні експерти, гравці збірної України та функціонери порушили найактуальнішу тему жовтня в українському футболі — матчі синьо-жовтих проти команд Франції, Німеччини та Іспанії.

Участь у засіданні взяли віце-президент УАФ Юрій Запісоцький, представник Parimatch Вадим Місюра, гравці національної команди Андрій Пятов, Олександр Караваєв та Микола Шапаренко, лікар збірної Максим Бецко, головний тренер юнацької збірної України U-19 Володимир Єзерський та прес-аташе збірної України, модератор заходу Олександр Гливинський.

Присутні мали змогу подивитися знакові моменти товариського поєдинку збірної України проти команди Франції (1:7), а також матчів синьо-жовтих у Лізі націй проти Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0). Після цього експерти висловили свої думки щодо цих ігор, а гравці збірної згадали, як саме готувалися до них та поділилися своїми враженнями від участі в матчах збірної.